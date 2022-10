Taggia: 170 atleti e 117 gare per la quinta edizione della CentropastoreCUP

Una quinta edizione CentropastoreCUP fortunatissima e indimenticabile quella che ha gremito l'ovale di piazzale Chierotti per un intero weekend di streetbasket e musica hip-hop.

170 atleti, nati dal 1967 al 2016, che si sono cimentati nelle 117 gare svolte. Le squadre, suddivise in 7 categorie, a cui si è aggiunta quella del basket inclusivo per ragazzi speciali, hanno superato il numero record di 50.

La macchina organizzativa dell'Olimpia Basket e del Centro di Formazione "G. Pastore" ha dato i meglio di sé, regalando al pubblico programma e risultati in tempo reale, tabelloni punteggi e arbitraggi singoli e doppi, colonna sonora, dirette video e riprese aree con drone, assistenza per le tante sbucciature, commento sportivo e tecnico delle partite e tanti premi per tutti.

Entusiasti i rappresentanti della giunta comunale di Taggia, dal sindaco Mario Conio agli assessori Dumarte e Ceresole che hanno premiato i giocatori e hanno potuto apprezzare quanto può dare il movimento del basket tabiese ai giovani, alle famiglie e agli esercenti locali.

- Cat. Family (Genitore+Figlio 2011-2014)

Vincitori: Frontero Warriors

- Cat. SQUIRRELS (annate 2014-2016)

Vincitori: Arma Taggia Sharks

Miglior Giocatore: Frontero Gemma (Arma T. Sharks)

Gara di tiri liberi: Faedda Davide (Ventimiglia Palla di Fuoco)

- Cat. Eaglets (annate 2012-2013)

Vincitori: Arma Taggia Falchi Predatori 2.0

Miglior Giocatore: Casella Simone (Arma T. Falchi Predatori 2.0): Carpentieri Christian (Arma T. Falchi Predatori 2.0)

- Cat. Beginners (annate 2010-2011)

Vincitori: Arma Taggia Gli Avversari

Miglior Giocatore: Caselli Andrea (Arma T. Gli Avversari)

Gara di tiri liberi: Composti Emanuele (Ventimiglia Dog Busters)

- Cat. Juniors (annate 2008-2009)

Vincitori: Sanremo Roca Team

Miglior Giocatore: Christian Borro (Sanremo Roca Team)

Gara di tiri da 3: Christian Borro (Sanremo Roca Team)

- Cat. Rookies (annate 2006-2007)

Vincitori: Ceriale Slam Drunks

Miglior Giocatore: Giulio Bozzolo (Ceriale Slam Drunks)

Gara di tiri da 3: Antonio Morello (Ceriale Slam Drunks)

- Cat. Senior (annate 1915-2005)

Vincitori: Bordighera Sniper

Miglior Giocatore: David Jean Fabrice (Bordighera Sniper)

Gara di tiri da 3: Lupi Alessio (CLB)

- Premi speciali

Gara tiri liberi papà: Marelli Gabriele (I Dianesi - Blu Ponente Basket)

Gara di tiri liberi mamme: Cristina Papone e Luana Baudino

Premio Stile & Creatività: Andrea e Agata Ferrari (Arma Taggia Girl Power e Heavy Metal Basket)

Premio basket inclusivo: Daniele, Simone, Samir (Tiri Liberi Anffas Sanremo e Olimpia Basket)