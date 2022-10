Taggia: elisoccorso notturno, la giunta dà l'ok per l'uso di uno spazio nelle ex Caserme Revelli

A breve l'elisoccorso Grifo potrà atterrare di notte anche a Taggia. La giunta del sindaco Mario Conio ha recentemente dato l'ok per permettere l'accesso in caso d'emergenza ad una superficie idonea per atterraggio e partenza dell'elicottero in volo notturno.

Si tratta del campo sportivo tra l'Istituto Colombo e la sede della Protezione Civile nell'area delle ex Caserme Revelli. Come visto già in altri comuni dove è stato portato avanti questo tipo di sinergia insieme ad Asl 1, verrà presto effettuata una prova di atterraggio e ripartenza con il buio. L'abilitazione al volo notturno dell'elisuperficie, permetterà di avere un nuovo servizio fondamentale per la comunità di Taggia ma anche dei comuni vicini.