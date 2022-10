L'Assessore di Taggia Manuel Fichera ringrazia il reparto di Chirurgia dell'ospedale di Imperia

L'Assessore di Taggia, Manuel Fichera, ci ha scritto per ringraziare pubblicamente il reparto di Chirurgia dell’ospedale di Imperia:

“In controtendenza ai molti commenti negativi che spesso sentiamo e leggiamo nei confronti della sanità pubblica nella nostra provincia e, se è giusto lamentarsi quando si ha ragione, ritengo sia altrettanto corretto complimentarsi con chi svolge bene il proprio lavoro. Purtroppo all'inizio del mese scorso mi sono trovato nella situazione di dover subire un intervento chirurgico d'urgenza, tanto importante quanto inaspettato, con riflessi che avrebbero condizionato il mio stile di vita anche nel periodo di convalescenza. Per me è stato un fulmine a ciel sereno, una situazione dura da affrontare anche sotto il profilo psicologico e di cui avrei fatto volentieri a meno. Nel male ho avuto la fortuna di affrontare questo percorso presso il reparto di chirurgia dell'ospedale di Imperia guidato dal Dott. Antonio Amato che ho scoperto essere un gran professionista sul lavoro ed una persona di un'umanità eccezionale, così come tutto il suo staff ed il personale del reparto a partire dagli oss, gli operatori, gli infermieri, la fisioterapista, la caposala, i medici (spero di non dimenticare nessuno) ai quali va il mio più grosso ringraziamento per avermi aiutato a vivere al meglio questa avventura, per la forza che mi hanno trasmesso e che continuerò a portare con me nel proseguo, vi abbraccio virtualmente uno per uno!”