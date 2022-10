Tiro con l'arco: trasferta piemontese per gli Arcieri di San Bartolomeo al Mare, i risultati dal Memorial Leonti

C'erano anche gli Arcieri di San Bartolomeo al memorial Piergiorgio Leonti che si è svolto nel weekend a Frabosa Sottana (Cuneo). I gialloblu del ponente ligure, presenti con 6 atleti, si sono cimentati in una gara di tiro con l’arco indoor 18 metri, organizzata dagli arcieri monregalesi.

Gli Arcieri di San Bartolomeo tornano a casa con: un 3° posto di Dario Cosentino, tra i master nella divisione compound; un 2° posto di Lucia Lenzi nella divisione arco nudo senior femminile. Tra i master arco nudo 1° posto per Maurizio Gabrielli, 5° posto per Beppe Capalbo, 8° posto per Davide Piana ,che migliora nuovamente il suo record personale, 12° posto per Salvatore D’Amico. La squadra master si aggiudica il primo posto.

Gli arcieri San Bartolomeo saranno impegnati nel prossimo fine settimana a Imperia e il 22 e 23 ottobre con l’organizzazione di due gare a San Bartolomeo al Mare: il trofeo giovani e il trofeo amicizia.