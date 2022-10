Pallapugno, l'Imperiese cerca la finale nella tana della SubalCuneo: fischio d'inizio oggi alle ore 15

L’ Imperiese va a Cuneo alla ricerca della finale di Serie A. Il big-match domenicale, con fischio di inizio alle ore 15 presso lo sferisterio ‘Capello’ , potrebbe consegnare il pass ai liguri che hanno già vinto l’andata della semifinali, disputatasi a Dolcedo, per 11-5.

Sfida nella sifda: Federico Raviola ha indossato la maglia della SubalCuneo nelle scorse nove stagioni e, da quest’anno, ha preso la fascia da capitano della Olio ROi Acqua S.Bernardo Imperiese. Le due compagini, tra l’altro, si troveranno di fronte per la sesta volta in questo campionato: dopo il successo piemontese, a Dolcedo, alla terza giornata della stagione regolare per 7-9, Raviola e compagni si sono imposti per 9-3 per tre partite di fila prima della vincente andata delle semifinali.

Davanti al battitore classe 1993, ci saranno la spalla Alessandro Benso, il terzino a muro Davide Iberto e, al largo, si contenderanno una maglia Roberto Novaro e Simone Giordano, nell’ormai consueto ballottaggio. A dirigere l’incontro sarà il signor Vergani, coadiuvato dal secondo Ardenti.

Dall’altro lato del tabellone, Cortemilia del forte Max Vacchetto ha liquidato Araldica Castagnole Lanze, dell’ ex Imperiese Davide Amoretti, aggiudicandosi l’andata delle semifinali per 11-3.