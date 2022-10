Nel fine settimana, Canottieri Sanremo d'Oro negli under 14 e nei master

Due ori nazionali per la Canottieri Sanremo nel fine settimana coi giovani canoisti e le rosa master. Oro per Matteo Vitulano nella finale nazionale del Trofeo CONI under 14 di canoa ed oro per il 4 di coppia Coastal Rowing nei Campionati Italiani Master a Procida con Micaela Porcellana, Cristina Ricci, Fabienne Ricci, Fulvia Taggiasco e timoniere e coach Fabrizio Rosso.



Sempre nel Trofeo CONI argento in K1 per Viola Pompili. Ai Campionati Italiani Coastal ancora due bronzi per in 4x+ Maschile Master (Alessio Bosco, Paolo Sibona, Fulvio Torello, Fabrizio Rosso tim. Cristina Ricci) e per il doppio femminile master di Manuela Bongiovanni e Annalisa Zanon, con l'equipaggio B di Angela De Marco e Desirée Negri al quarto posto.

I risultati ufficiali alla pagina FB della Canottieri Sanremo