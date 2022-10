Imperia: Leonardo Bonechi, Campione Italiano Cadetti di Esathlon con la Maurina Olio Carli

A Caorle, Leonardo Bonechi ha conquistato il titolo di Campione Italiano Cadetti di Esathlon. Grandissima giornata per il giovane atleta dell'ASD Maurina Olio Carli come raccontano dalla società imperiese: "Leo, consapevole dei propri mezzi, ha mantenuto le attese senza cedimenti. Semplicemente Maestoso! Con lui, la sua giovane allenatrice, Martina Giordano, preparata, grintosa, paziente ed umile".



"Un ringraziamento va anche alla sua società di origine, l'atletica Run Finale che, insieme a Leo e Martina, ha creduto nel progetto Maurina e nella loro crescita, con una visione di dare un futuro attraverso una crescita costante. Ancora grazie a te per l'emozione, grande Leonardo" - proseguono dalla Maurina.



"Oltre Leonardo, presenti anche Paolo Giacinto nei 1200 siepi (12° posto) e Aurora Fraate nel salto in alto (18° posto). I complimenti vanno anche a loro per aver rappresentato la Maurina Olio Carli e la Liguria in questo importante palcoscenico" - concludono.