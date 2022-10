Cinque giovani imperiesi impegnati a Collazzone (Pg) per le finali nazionali ENDAS settore Equitazione

In questo week end a Collazzone in provincia di Perugia i giovani Chiara Anfossi, Gaia Angulo Sanchez, Amelia Goya, Zeno Faccio ed Emma Bianco della scuderia ASD San Romolo stanno disputando le finali nazionali ENDAS settore equitazione.



E’ la prima volta che si raggiunge l’obiettivo delle finali nazionali, il lavoro svolto in questi anni sta dando i suoi risultati. Il consiglio direttivo provinciale ENDAS Imperia ringrazia tutte le associazioni equestri che hanno portato a questo risultato ed gli atleti che ora sono impegnati alle finali.