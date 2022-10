Calcio: l'Imperia vince all'inglese sul terreno del Busalla, i nerazzurri si impongono per 2-0

BUSALLA-IMPERIA 0-2

MARCATORI: 48' Melandri, 83' Campelli

BUSALLA: Montaldo, Erroi, Piccardo, Gottingi, Bottino, Massone (58' Bei), Repetto, Ottoboni, Pintus, Compagnone, Cotellessa. A disposizione: Costa, Cipriani, Oliva, Piemontese, Traverso, Sesta, Bei, Maugeri. Allenatore: Lanzarone

IMPERIA: Cella, Ravoncoli, Puddu, Sancinito (82' Cernaz), Guida, Taddei, Melandri (67' Polisena), Giglio, Jebbar (76' Morchio), Campelli, Bourkaa. A disposizione: Bova, Plando, Morchio, Fatnassi, Cassini, Ordisci, Polisena, Minasso, Cernaz. Allenatore: Cernicchiaro

ARBITRO: Emmanuel Crova

ASSISTENTI: Luca Degiovanni e Viktor Trajanovski

AMMONITI: 18' Repetto (B), 28' Ottoboni (B), 57' Bourkaa, 62' Cotellessa (B), 71' Giglio, 84' Taddei

Primo tempo

1' Partiti

17' Buono spunto di Melandri, la sua conclusione viene però deviata dalla difesa e diventa facile per Montaldo

18' Giallo a Repetto

22' Guida! Corner di Sancinito per la testa del 5, palla a lato non di molto

28' Intervento duro di Ottoboni su Campelli, giallo

45' Finisce così un primo tempo con pochissime emozioni

Secondo tempo

1' Via alla ripresa senza cambi

3' Melandri! Imperia in vantaggio. Giglio scarica bene su Bourkaa che fa partire un gran cross per la testa di Melandri bravissimo in torsione a bucare il portiere di casa. 0 a 1

11' Compagnone! Gran tiro da fuori, Cella alza in angolo con una buona parata

12' Ammonito Bourkaa

13' Primo cambio della gara. Fuori Massone dentro Bei

14' Repetto! Ancora un tiro da fuori, ancora Cella respinge in angolo

17' Cotellessa ammonito

19' Che occasione per Jebbar. Gran cross di Campelli per il 9 che tutto solo, a pochi metri dalla porta, manda a lato con il piattone

21' Cotellessa! Puddu respinge male di testa, palla sul piattone dell'11 che calcia da dentro l'area. Cella con un grandissimo riflesso nega il pari al Busalla

22' Fuori Melandri, dentro Polisena

26' Giallo a Giglio

31' Morchio rileva Jebbar

37' Cernaz per Sancinito

38' Goool, goool, goool. Il raddoppio dell'Imperia. Campelli è testardo nel vincere un paio di rimpalli, arrivare al limite e calciare nell'angolino dove Montaldo non può arrivare. 0 a 2

39' Giallo a Taddei

45' Tre di recupero

48' Finisce così. L'Imperia vince 0 a 2 a Busalla con i gol di Melandri e Campelli nel secondo tempo