Ventimiglia: oggi la pulizia del Roya, Palmero "Non vogliamo polemiche o colpevoli ma solo dare una mano" (Foto e Video)

A due anni esatti dall’alluvione che provocò l’esondazione del Roya a Ventimiglia, questa mattina (QUI l'anticipazione), l’Oasi del Nervia, insieme alle associazioni che operano sul territorio (Ventimiglia Viva, Alternativa Intemelia, Albintimilium, I Deplasticati, XXmiglia in SUP, GazeBó, FIAB Riviera dei Fiori, Conchiglia Blu - Ambiente e Territorio e Ecovillaggio di Torri Superiore e Associazione Ortinsieme), hanno organizzato l'iniziativa 'Puliamo il Roya'.

Un appuntamento che ha visto tantissime persone darsi da fare per ripulire il letto del fiume che, due anni fa, è esondato provocando danni e anche una vittima. "Con questa iniziativa - ha detto l'ex Consigliere comunale Giuseppe Palmero - non vogliamo creare polemica, nè cercare colpevoli, ma dare una mano ad una città in evidente sofferenza. Siamo intervenuti nel fiume perchè negli ultimi mesi si sono accumulati molti rifiuti e alla prima piena sarebbero finiti tutti in mare, ma il problema non è affatto risolto. Tonnellate di rifiuti giacciono ancora sulle rive del fiume, soprattutto nel tratto più a nord oltre il ponte Doria".

"È bello comunque - termina Palmero - vedere tanti gruppi e tanti cittadini riunirsi per una causa giusta e importante, è il segno che a Ventimiglia c’è tanta brava gente pronta a rimboccarsi le maniche per amore del territorio. Ora speriamo che il lavoro fatto non vada sprecato e che la pulizia prosegua in maniera regolare per evitare nuove situazioni di disagio".