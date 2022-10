Pontedassio e il Mese Rosa di prevenzione: collaborazione con la LILT per I suoi 100 anni di attività

Si è rinnovata anche quest’anno la salda e proficua collaborazione tra la Proloco di Pontedassio e la Lega Italiana Lotta Tumori di Imperia-Sanremo, con la celebrazione dei 100 anni di attività della Lilt in concomitanza con il Mese Rosa dedicato all'informazione sull'importanza della Prevenzione.



"Ieri pomeriggio infatti - si spiega nel comunicato - nella sede della Proloco di Pontedassio ha avuto luogo un interessante incontro tenuto dal dott. Claudio Battaglia, oncologo senologo e Presidente della Lilt Associazione Imperia-Sanremo. Presente in sala un folto pubblico e numerosi volontari Lilt, tra cui alcuni di Pontedassio, definiti dal dott. Battaglia 'angeli' per i servizi di accompagnamento pazienti alle terapie oncologiche che quotidianamente garantiscono con le tre automobili a disposizione della LILT.



E’ stato poi affrontato il tema delle tante fake news che circolano in rete e sui social a proposito di tumori e delle relative cure, che sono state smontate una a una in modo scientifico dall’oratore. In particolare il dott. Battaglia si è soffermato sull’importanza della Prevenzione e sui progressi delle tecniche mediche e radiografiche nell’individuare precocemente eventuali segnali di allarme. Ogni anno infatti nel mese di ottobre la Lilt promuove a livello nazionale una campagna di informazione sulla prevenzione il cui simbolo è il noto fiocchetto rosa. Il rinfresco conclusivo, organizzato dalla Proloco di Pontedassio, ha festeggiato i 100 anni di lotta al cancro della Lilt.

L’impegno nel sociale della Proloco di Pontedassio prosegue il prossimo fine settimana 8 e 9 ottobre con ‘La Natura si fa cura’, iniziativa del WWF volta a raccogliere fondi per realizzare oasi e giardini nelle strutture pediatriche del nostro Paese".