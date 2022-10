Iniziato l'Air Show nel cielo di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare: le Frecce Tricolori attese per le 16.30 (Foto e Video)

Ha preso il via il Villaregia Air Show che porterà le Frecce Tricolori a solcare i cieli tra Riva Ligure e Santo Stefano al Mare. Tantissime le persone che stanno affollando il lungomare tra i due comuni.

Un pubblico eterogeneo arrivato da tutta la provincia di Imperia e anche da fuori. Non dimentichiamo che ieri c'è stato l'appuntamento con le Frecce ad Alassio. Il tempo ha graziato lo spettacolo in provincia di Imperia, con una lieve velatura che non ha messo a rischio la manifestazione.

Tante le autorità arrivate da tutta la Liguria e accolte nella tribuna d'onore allestita sulla piazzola della Darsena dei 5 Fuochi a Riva Ligure. Tra loro da segnalare l'Ammiraglio Sergio Liardo (Direttore Marittimo regionale), Luigi Del Bene (Generale di Divisione Aerea) e Francesco Vestito (Generale di squadra aerea del generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica), il neoeletto senatore Gianni Berrino, i sindaci Giorgio Giuffra di Riva Ligure e Marcello Pallini di Santo Stefano al Mare, il Prefetto Armando Nanei e il Questore Giuseppe Peritore, il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana, il Consigliere regionale Chiara Cerri e molti altri rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine della provincia di Imperia. Autorità accolte anche nel tratto di passeggiata pedonale che unisce i due comuni del Villaregia Air Show. Pubblico assiepato invece sulla linea del lungomare, circa 4 km, tra le due cittadine anche sulla pista ciclabile e nei comuni confinanti.

LO SHOW E LA SCALETTA - Come da programma alle 14.30 l'evento è stato aperto con le evoluzioni aeree dell'Air Show. La scaletta prevede che a dare il via alle danze sia l'elicottero del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che svolge compiti di Ricerca e soccorso, cooperazione e intervento a favore della popolazione civile in caso di calamità.

Seguirà lo Stearman del performer di Airshow Emiliano del Buono, spettacolo di intrattenimento e gare di Acrobazia Aerea e di Velocità, e dove la moglie, Danielle Huges, WingWalker di talento, mette in scena il suo spettacolo da brivido sulle ali del velivolo. Luca Salvadori a bordo del CAP-21DS “The Silver Chicken” e in successione a bordo del Sukoi 31 con Guido Racioppoli, pilota acrobatico. Due tra i velivoli acrobatici più performanti del momento. Grandi evoluzioni al limite umano e impensabili da replicare se non grazie ai nostri Campioni.

Il momento dei velivoli storici sarà colmato dalla presenza del Tiger Moth, un biplano degli anni 30 che ha fatto da palestra per molti piloti, e subito in coda il Messerschmitt con il rumore caratteristico del motore, avversario temuto dai caccia alleati della Seconda Guerra Mondiale.

HH139 bianco e rosso è il colore dell'elicottero del soccorso della Guardia Costiera che ci darà spettacolo con le sue capacità operative, personale altamente specializzato per ricerca e soccorso al pari dei colleghi aeronautici. A seguire un elicottero della Guardia Costiera di Sarzana farà una dimostrazione di Ricerca e soccorso, cooperazione e intervento.

LE FRECCE TRICOLORI - Le Frecce Tricolori faranno il loro ingresso alle 16:30 con la pattuglia in formazione a bordo del mitico MB339A, velivolo acrobatico da addestramento in dotazione dagli anni 80, equipaggiato del motore Viper 632-43 della Ditta Piaggio Aerospace. Questa la formazione:

Pony 0 – Tenente Colonnello Stefano Vit (Comandante);

Pony 1 – Maggiore Pierluigi Raspa (Capo Formazione);

Pony 2 – Capitano Alessandro Sommariva (1° Gregario Sinistro);

Pony 3 – Capitano Simone Fanfarillo (1° Gregario Destro);

Pony 4 – Capitano Oscar Del Dò (2° Gregario Sinistro);

Pony 5 – Capitano Alessio Ghersi (2° Gregario Destro);

Pony 6 – Maggiore Franco Paolo Marocco (1° Fanalino);

Pony 7 – Maggiore Alfio Mazzoccoli (3° Gregario Sinistro);

Pony 8 – Capitano Federico De Cecco (3° Gregario Destro);

Pony 9 – Capitano Leonardo Leo (2° Fanalino);

Pony 10 – Maggiore Massimiliano Salvatore (Solista).