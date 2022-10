Al Villaregia Air Show, Croce Rossa e Sanremo Soccorso insieme per garantire l’assistenza sanitaria

La Croce Rossa di Imperia in collaborazione con i Volontari di Sanremo Soccorso insieme per garantire l’assistenza sanitaria al Villaregia Air Show che si svolgerà questo pomeriggio sul lungo mare di Santo Stefano al Mare e Riva Ligure.

Per lo spettacolo dei mezzi dell’Air Show e aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale sono attese almeno 30mila persone. In totale saranno impegnate sette ambulanze, sei equipaggi appiedati, una postazione di primo soccorso con medico e infermieri, per un totale di quaranta soccorritori impegnati per tutta la durata dell’evento.