Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 2 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 2 OTTOBRE



SANREMO

10.00. ‘Sinfonie a colori’ (ultimo giorno della 2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, info 0184 667601

11.00 & 17.15. Per i festeggiamenti patronali, Santa Messa in onore del Santo patrono alla Bauma di San Romolo + alle ore 17.15, processione della Madonna del Rosario, compatrona della città di Sanremo alla concattedrale di San Siro

16.30. Visita guidata a cura del Prof. Vittorio Lanteri Laura al Convento delle Suore Francescane Missionarie in Via Val del Ponte 35

IMPERIA



8.00. Seconda edizione del brevetto cicloturistico Seekom 2022 organizzato dalla Blu di Mare-Circolo Parasio in collaborazione con l'ente di promozione sportiva C.S.A.In. Punto di ritrovo al campetto di mountainbike in zona San Lazzaro, info 3287594760 (più info)



14.00. Premiazione dei Donatori di sangue afferenti al Centro di Raccolta Sangue di Imperia con consegna di medaglie ed attestato di benemerenza. Partecipa il Presidente Nazionale FIDAS Giovanni Musso. Auditorium della Camera di Commercio, via Tommaso Schiva 29

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



18.00. Serata conclusiva dei festeggiamenti per i 100 anni della sezione ‘Alpi Marittime' del Club Alpino Italiano con presentazione libro ‘Indagine sulle Alpi Liguri’ di Carmelo Lamboglia + proiezione di un filmato a cura Zefferino Ramoino dal titolo ‘Passato e presente del CAI di Imperia – in cammino dal 1922’. Aula Magna del Polo Universitario Imperiese

VENTIMIGLIA

9.30. Per le Passeggiate tra Storia e Natura, escursione didattica a cura del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ da La Brigue con sentiero a Tende via Col de Boselia, che comprende anche la visita al Musée des Merveilles di Tende e il ritorno a La Brigue, con la Ferrovia delle Meraviglie e la visita alla Maison du Patrimoine. Ritrovo al parcheggio auto di Briga Marittima (La Brigue), info 0184 351181 (più info)



10.00-24.00. ‘Hanbury Wine & More’: evento a cura dell'Associazione Vermiglia Viva. Via Aprosio, Via Ruffini, Via Hanbury

14.30. ‘Roller Day’: pomeriggio sui pattini per grandi e piccini a cura dell' A.S.D. Rotellistica Ventimigliese che mette a disposizione l'attrezzatura per provare a pattinare con gli istruttori + esibizione dei giovani atleti + pattinata di gruppo sulla pista ciclabile. Ritrovo sulla ciclovia Pelagos in zona Campasso



15.00-18.00. 3° Anniversario dell’Ordine Monastico di Seborga: giochi ludici di ruolo + Conferenza ‘Il Principato di Seborga, tra storia mito e realtà’ + Laboratorio di scherma antica aperto al pubblico + Concerto di musica classica a cura della Giovane Orchestra ‘Note Libere’. Piazza San Michele nella città alta (locandina)

16.00. ‘DCA (Disturbi Comportamento Alimentare) APS… un anno dopo’: convegno con relazione svolta dall’associazione. Partecipano ospiti di eccezione. Modera Tiziana Panetta. Forte dell’Annunziata, info 334 2538723

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

10.30. ‘Bordighera Dog Show’: terza edizione della mostra canina amatoriale dedicata a tutti i cani, meticci e di razza con premi per tutti. Giardini Lowe (più info)



10.30 & 17.00. Due visite guidate (10.30 & 17.30) in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

10.30-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: ultimo giorno della mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana (h 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882

TAGGIA



14.30-19.00. Festa della Castagna (19ª edizione): caldarroste a volontà, servizio bar e intrattenimento musicale con il DJ Dave Cox + intrattenimento per i bambini con un’area gonfiabili a ingresso gratuito (h 10.30/12.30-14.30/19). Ex mercato coperto a Taggia

21.00. Primo incontro del 7° Corso di primo livello per diventare Assaggiatori di Vino (a cura di ONAV Imperia). Enoteca Terre del Moscatello, via Cardinal Gastaldi 15, info 339 5288094 (più info)

RIVA LIGURE & SANTO STEFANO AL MARE

14.00-17.00. ‘Villaregia Air Show’: esibizione delle Frecce Tricolori su Riva Ligure e Santo Stefano al Mare. Possibilità di posizionarsi sul lungomare di 4 km

DIANO MARINA



8.00-20.00. Diano Colleziona: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato la prima domenica di ogni mese. Centro cittadino (Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà)

9.00. Windfestival 2022 - International Action Sport Event’ (ultimo giorno dell’11ª edizione): il più grande expo in Italia di windsurf, surf, kitesurf, sup a cura di TF7 Open Sport Asd. In programma: expo, gare, esibizioni, musica, dj, feste, concerti, scuola, fitness, bikini contest, la Wind Run e tanto altro ancora. Bagni Delfino, Passeggiata a mare, isola pedonale del Centro cittadino (più info)

15.00. 4ª edizione del World Folklore Festival, organizzato da Liguria Travel in collaborazione con The Academy of Applied Studies Belgrade - The College of Tourism Department: sfilata dei gruppi folkloristici nel centro cittadino (h 15) + Esibizione dei gruppi folkloristici a Villa Scarsella (h 16)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. ‘OktoBEERfest’: apertura stand gastronomici e dj set a cura di El Coach & Mr Pink. Alle 21, musica dal vivo con ‘Black Rain’. Piazza Torre Santa Maria

CERVO

10.00-19.00. Settimana del canto a Cervo: sotto la guida della direttrice artistica M° Franziska Welti l’Oratorio di Santa Caterina ospita un gruppo cantanti, in arrivo da Svizzera e Germania, per un workshop intensivo dedicato al canto corale. Prove aperte al pubblico tutti i giorni negli orari: 10/13-18/19 (più info)



15.00. Festa dei bambini di tutte le età e di tutti i colori all’Asineria di Cervo con incontri, letture e laboratori dedicati all’ambiente (più info)

ENTROTERRA

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CAMPOROSSO

12.00. Festa dei Nonni con degustazione, animazione musicale e alcune sorprese + premiazione del Volontario 2022 Sandro Foretti (definito il cuoco degli ultimi). Evento a cura della Scuola di Pace e della Direzione del mensile dello SPI (Sindacato Pensionati italiani) ‘Libereta’ a sostegno dell’Ospedale di Emergency a Kabul (Afghanistan). Palabigauda, prenotazioni 0184 355800

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

CERIANA

16.00-22.00. Tradizionale mercatino dell'artigianato con prodotti realizzati dagli hobbisti: cucito, bijoux, carta e legno e prodotti del territorio per oggetti unici e personalizzati + concorso fotografico ‘I Colori di Ceriana’. Corso Italia

CIVEZZA

16.30. ‘Passami l’olio’: Passeggiata alla scoperta del borgo di Civezza, con degustazione finale dei prodotti a km. zero di Civezza. Telefono o whatsapp al 337.1066940 (Marina Caramellino, guida), prenotazione obbligatoria (più info)

DOLCEACQUA

10.00. ‘Caccia al tesoro’: caccia ai tesori arancioni del Touring club, un modo divertente per conoscere luoghi, persone e sapori delle piccole località certificate dal TCI. Evento aperto a tutti, previa iscrizione. Partenza da piazza Garibaldi (tutte le info a questo link)

15.00. Passeggiata nel paese incantato di Dolceacqua, dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione del vino Rossese doc e prodotti tipici (ogni prima domenica del mese). Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info 337 1004228 (più info)

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

15.30. Per la ‘Festa dei Nonni’, spettacolo di burattini ‘Il Principe Ranocchio’, favola dei Fratelli Grimm, con Gabriella Roggero e Metello Faganelli + distribuzione di merenda e zucchero filato (10 euro). Piazza Castello, info e prenotazioni 346 3748586

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

ROCCHETTA NERVINA

12.30. 7° Galà della Solidarietà, organizzato dalla Delegazione LILT di Bordighera presso il ristorante ‘Rio del Mulino’

TRIORA

10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



VALLEBONA



10.00. ‘Caccia al tesoro’: caccia ai tesori arancioni del Touring club, un modo divertente per conoscere luoghi, persone e sapori delle piccole località certificate dal TCI. Evento aperto a tutti, previa iscrizione. Partenza da piazza XX Settembre (tutte le info a questo link)

FRANCIA

MONACO

18.00. ‘Omaggio a Rachmaninoff’: concerto con Kazuki Yamada (direzione d'orchestra), Evgeny Kissin (pianoforte). In programma: Chostakovitch e Rachmaninoff. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



9.30-18.00. Prima edizione del Festival delle Api: vendita di miele e prodotti dell'alveare con vari laboratori, attività, giochi e conferenze sulle api e sulla loro importanza. Parc Phoenix, Promenade des Anglais 405, ingresso gratuito

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: ultimo giorno della mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein (più info)



15.00. Rhapsody – Demoni e Meraviglie: spettacolo di balletto messo in scena dal Nice Mediterranean Ballet con la Nice Philharmonic Orchestra. Opera Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate