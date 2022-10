Calcio: alla Sanremese arriva il difensore Graziano Secondo, "Ottimo clima cercherò di mettermi in pari con gli schemi"

Il difensore Graziano Secondo entra nella rosa della Sanremese Calcio per la stagione 2022/23. Nato a Taranto il 20 giugno 2003, Secondo è un laterale destro che può giocare anche a sinistra e che all’occorrenza può essere impiegato da esterno di centrocampo.

Cresciuto nella Virtus Francavilla e nelle giovanili del Foggia, l’anno scorso ha militato nel Vastogirardi in D ed ha totalizzato 28 presenze. Secondo ha scelto il numero 98, si è già allenato con la squadra e sarà disponibile per la trasferta di domani a Borgosesia.



“Sono molto contento di essere qui – dichiara Secondo – la squadra è molto competitiva e ho trovato nello spogliatoio un clima sereno. I ragazzi mi hanno accolto molto bene e mi hanno fatto subito sentire uno di loro. Sono consapevole di trovarmi in una piazza importante che ambisce al salto di categoria, daró tutto me stesso per rendermi utile alla causa. In difesa posso giocare sia sulla fascia che da centrale in una difesa a tre, sono a disposizione del mister. C’è tanta concorrenza, cercherò di assimilare al più presto gli schemi del tecnico per mettermi al passo dei compagni“.