Discussione sulla strada per Meosu a Taggia, Rifondazione Comunista: "Il problema lo sta risolvendo il Sindaco di Badalucco!"

“Facciamo seguito alle dichiarazioni, in video, del Sindaco Conio, che si arroga i meriti di una probabile soluzione per i residenti e per i piccoli imprenditori del Meosu”. Ad intervenire sull’argomento è Carlo Olivari, segretario del Circolo Rifondazione Comunista Arma-Sanremo ‘Valeria Faraldi’ che spiega: “Il problema, del Meosu sta per essere risolto in realtà dal sindaco di Badalucco, Orengo, il quale con determinazione ed impegno, e solitudine è riuscito ad ottenere dalla Regione, attraverso la Protezione Civile, i fondi per ripristinare la vivibilità di quei terreni. Di contro il Sindaco Conio ha sempre affrontato il problema con la teoria del ‘costo-beneficio’ non dando importanza alla fatica, alla storia, alla passione di chi quella terra la lavora. Probabilmente considerava quella comunità fuori dalla logica dei Servizi che un Comune deve garantire, e dei diritti come quello di accedere alle proprie dimore in quanto di scarso interesse numerico".

"A risollevare il problema è portarlo nuovamente alle cronache è stato il gruppo di Progetto Comune nella persona di Marco Ardoino, che dopo incontri con i residenti del Meosu e faticosi sopralluoghi, ha riportato il tema del Meosu in Consiglio, dando voce a chi non è stata data la possibilità o a chi non è stato ascoltato”.