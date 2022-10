Sanremo: oggi cerimonia dell'Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia in onore dei Santi Patroni (foto)

Stamattina, presso la chiesa di San Rocco a Sanremo, si è tenuta la Santa Messa in onore di San Michele Arcangelo e Santa Gemma Galgani, Santi patroni dell'ANPdI (Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia), sezione di Sanremo. Dopo la Messa i partecipanti alla cerimonia, con a capo il cavalieri Tommaso Russo, si sono recati al cimitero monumentale della Foce per deporre una corona d'allora al Caduti del 1° conflitto mondiale. Per l'amministrazione comunale ha presenziato l'assessore Costanza Pireri.



Foto di Roberto Pecchinino