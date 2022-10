Sanremo: Gianluca Boeri resta alla guida dell'Istituto Regionale per la Floricoltura, ecco il nuovo direttivo

Giovedì 29 settembre si è riunita l’Assemblea dell’Istituto Regionale per la Floricoltura presso la sede a Sanremo per eleggere il nuovo direttivo che accompagnerà il secondo mandato di Gianluca Boeri. Il consesso, composto da rappresentanti di enti locali, categorie e realtà agricole, ha eletto Mariangela Cattaneo (imprenditrice agricola), Gianguido Ghione (imprenditore agricolo), Enrico Zelioli (agronomo) e Franco Crippa (tecnico agrario).



Mariangela Cattaneo è stata eletta vicepresidente dell’IRF. Il rinnovato direttivo si metterà presto al lavoro per guidare questo importante ente, specializzato nella ricerca applicata in floricoltura, settore per il quale è fondamentale l’innovazione continua e su cui si basa gran parte del tessuto economico del Ponente ligure.



“Sono contento e positivo per lo spirito di condivisione con cui comincia questo nuovo mandato - dichiara il confermato Presidente Boeri - sono rappresentati in direttivo i delegati delle categorie agricole, di Regione e degli Enti Locali: sarà facile mettere in comune competenze ed energie”.