Pompeiana: successo per l'iniziativa ‘Puliamo il Mondo’ dell'Associazione Praugrande e del Circolo di Legambiente a Ponente (foto)

Grande successo dell'iniziativa ‘Puliamo il Mondo’, promossa da Legambiente e organizzata nella mattinata di oggi a Pompeiana, all'interno del Sito di Interesse Comunitario, da parte dell'Associazione Praugrande ed il Circolo di Legambiente a Ponente, in collaborazione con il Comune di Pompeiana.



“L'evento ha visto la partecipazione di 25 persone – spiega Alessandro Bloise, Segretario dell’Associazione Praugrande -, compresi molti giovani, che hanno dedicato una mattinata del proprio tempo libero a pulire dai rifiuti la zona che da San Bernardo porta verso Cipressa, lungo la strada. I volontari hanno ritrovato rifiuti di ogni tipo, abbandonati senza riguardo ed in modo incivile ai bordi della strada, come bottiglie di plastica, di vetro, lattine, cartacce, vere e proprie discariche con copertoni, passeggini, elettrodomestici, ecc... È stato poi installato un secondo pannello esplicativo sulla fauna del SIC di Pompeiana, in coincidenza del bivio con la strada per Castellaro. Si è infine provveduto a sistemare e restaurare i tavoli delle aree pic-nic lungo la strada per Cipressa.



Confidiamo che giornate come questa servano a sensibilizzare tutti sull'importanza del rispetto dell'ambiente in cui viviamo, evitando comportamenti assolutamente sbagliati ed incivili, ed educando soprattutto le nuove generazioni sulla necessità di preservare integro, pulito e sano il nostro patrimonio naturale”.