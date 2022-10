Imperia - Friedrichshafen: domani incontro culturale gastronomico con Ineja Food

Domenica 2 ottobre il salone delle Opere Parrocchiali di San Sebastiano (facenti parte della Parrocchia di San Giovanni di Oneglia) ospiterà un piacevole incontro culturale-gastronomico, finalizzato a consolidare il gemellaggio tra la nostra città e la città tedesca di Friedrichshafen, ridente località posta sulle rive del lago di Costanza. L'iniziativa ha lo scopo di rafforzare gli stretti legami che da alcuni anni legano le due comunità italo-tedesche che già in passato sono stati capaci di proporre e realizzare alcuni momenti di grande socialità e solidarietà apprezzati da molti.

Le due realtà associative che hanno promosso l'iniziativa sono l'associazione “Amici di Imperia” di Friedrichshafen e l'associazione “Amici di Friedrichshafen” di Imperia, i cui dirigenti ed associati si ritroveranno, ancora una volta insieme, per trascorrere qualche ora in serenità ed armonia. All'incontro sarà presente una delegazione dell'Amministrazione Comunale che ha dato con piacere il proprio patrocinio alla manifestazione, la cui parte gastronomica sarà curata dai cuochi amatoriali di Ineja Food coordinati da Stefano Zerbone mentre il servizio ai tavoli sarà svolto dai ragazzi del Comitato che già hanno operato sulla festa di giugno.

"Ai partecipanti saranno cucinati e offerti piatti della nostra cucina ligure: panissa, insalata di polpo, brandacuiun, ravioli di borragine, zemino ligure, coniglio, frittelle di mele, il tutto accompagnato dal vino delle nostre colline (pigato, vermentino, rossese). Il prossimo anno il capoluogo imperiese celebrerà l'importante ricorrenza dei 100 anni di costituzione e questo evento, come peraltri già avvenuti in città in questo ultimo mese di settembre, ci proiettano verso il 2023, per il quale il Comune di Imperia sta già progettando un calendario di proposte e manifestazioni di grande emotività ed impatto" - sottolineano Marco Podestà per il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi e Stefano Zerbone, responsabile di Ineja Food.