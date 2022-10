Airole: la 'Beccaria' di Camporosso dona al Comune 2.500 euro per il ripristino della rete idrica

La F.lli Beccaria di Camporosso ha erogato a favore del Comune di Airole la somma di 2.500 euro, da utilizzarsi per l’acquisto di beni e/o servizi necessari per il ripristino o potenziamento della rete idrica comunale, in modo da contribuire alle azioni che l’Ente comunale sta mettendo in atto predisporrà per combattere questo periodo di siccità e grave crisi idrica.

Con la delibera di Consiglio Comunale del 26 settembre scorso, è stata deliberata l’approvazione della proposta di erogazione liberale della Beccaria.

Il Sindaco, Maurizio Odoero e tutta l’Amministrazione Comunale di Airole hanno espresso il sentito ringraziamento per l’ammirevole gesto di alto valore morale che testimonia l’importanza che l’azienda riconosce alle zone dell’entroterra.