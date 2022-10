Calcio a 5: spettacolare pareggio 8-8 nella tradizionale amichevole fra Airole FC e Monaco Futsal

Grande spettacolo mercoledì sera al PalaRoja per la tradizionale amichevole precampionato di calcio a 5 fra Airole FC e Monaco Futsal che hanno dato vita ad un match pirotenico concluso con un pareggio per 8-8.

Partita dai tre volti con il vantaggio locale iniziale firmato da Cristian Crucitti e Filippo Caramello Canzone a cui seguiva una fase di gioco contraddistinta da una girandola di cambi con cui coach Maurizio Cattaneo metteva all'opera diversi quintetti all'interno della nutrita rosa biancoverde.



Di questo Airole in rodaggio alla sua prima uscita stagionale approfittava così il Monaco che realizzava ben otto reti fino a chiudere il primo tempo in vantaggio per 8-2. La reazione delle viverne arrivava così nella ripresa con l'Airole che, pur concedendo qualche occasione ben neutralizzata dal nuovo portiere Gabriele Prato, si riportava via via sotto agguantando il pareggio e fallendo diverse occasioni fra cui un legno colpito da Capitan Davide Trama. Le reti della ripresa biancoverde, firmate da Marco Foti, Roberto Amedei, Joel Valenti, Christian Biancheri e da una doppietta di Filippo Caramello Canzone, consentivano così all'Airole di chiudere il match sull'8-8 contro un Monaco che faceva registrare anche un gol annullato per fallo di mano.