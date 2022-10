Taggia aderisce alla Campagna Nastro Rosa della LILT, ecco le iniziative in programma

Anche quest’anno il comune di Taggia ha aderito alla Campagna Nastro Rosa promossa dalla LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella.

Vista la decisione presa a livello nazionale dalla Lilt a seguito dei rincari dell'energia i monumenti non verranno illuminati di rosa come di consueto.

Per tutto il mese di ottobre verranno invece proposte una serie di iniziative rivolte alla cittadinanza.

All’interno del palazzo comunale verrà allestito un banchetto al fine di fornire materiale informativo e illustrativo dedicato all’importanza della prevenzione.

E’ prevista inoltre l’esposizione dei cartelli esplicativi forniti dalla LILT e di un grande nastro rosa e un grande fiocco rosa che verranno posizionati nel centro di Arma e di Taggia, iniziativa sposata con grande entusiasmo anche dalle volontarie del Punto Donna del Comune di Taggia.

Le dipendenti comunali inoltre indosseranno fiocchetti rosa durante l’orario di servizio.

Anche quest’anno la Amatori Tennis Armesi ospiterà il torneo di beneficienza “Io gioco per la LILT” a favore della sezione LILT Sanremo con due giornate di doppio giallo l’8 e il 9 ottobre.



Domenica 30 ottobre nell’ambito della tradizionale “Camminata tra gli olivi” che si terrà a Taggia ci sarà una tappa che prevede l’incontro con la Vice Presidente LILT Sanremo-Imperia Maria Teresa Dondi sul tema “Camminiamo insieme sul nastro della Prevenzione”.

Le iniziative in programma sono frutto della collaborazione tra l’Assessore ai Servizi Sociali Laura Cane, il Consigliere con delega alla Cultura e Agricoltura Chiara Cerri e il Consigliere con delega alla Sanità e allo Sport Giancarlo Ceresola.