La ‘Lega del Gattino’ di Sanremo organizza, per domani al ‘Pet Store’ di Arma di Taggia all’interno del parco commerciale Shopville ex Eclerc Conad, una raccolta di cibo per i gatti randagi.

Chiunque potrà donare cibo in scatola per i gatti che vengono curati e sfamati dalla ‘Lega del Gattino’.