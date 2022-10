Pallavolo: al ‘Memorial Tessitore’ atlete di mezzo mondo in campo nella sfida stellare tra Chieri e Cannes

Occasione da non perdere, per vedere dal vivo il volley di alto livello, nel pomeriggio di sabato 1 ottobre (ore 17.30, ingresso libero), presso la palestra di via Isnart ad Ospedaletti, dove scenderanno in campo due tra le formazioni femminili più quotate d’Europa: Racing Club di Cannes, pluricampione di Francia, e Reale Mutua Fenera Chieri, entrambe militanti nei rispettivi campionati di Serie A1, al via il 23 ottobre.

Si tratta del primo appuntamento della 38a Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore, manifestazione internazionale che torna dopo tre anni di stop forzato e che proseguirà nei successivi weekend con due importanti tornei giovanili.

Cannes e Chieri (già di fronte per la Sanremo Cup 2017, a Taggia, allora finì 3-1 per le piemontesi) sono due autentiche multinazionali. In campo sono atlete di svariate nazionalità: Brionne (Usa), Weitzel (Germania), Storck (Svizzera), Grobelna (Belgio), Cazaute (Francia), Rozanski (Polonia) per il Chieri; Felix, Gray, Snyder e Gates (Usa), Zatkovic (Slovenia), Laak (Estonia), Lazic (Svezia), Brcic (Croazia) e diverse transalpine con la maglia del Cannes. Tra le giocatrici italiane in tenuta chierese, da citare Bosio e Mazzaro, oltre alla savonese Ilaria Spirito, libero classe ‘94, con esperienze in azzurro e nel Club Italia, nella scorsa stagione a Cuneo (in passato a Busto Arsizio, Casalmaggiore e Roma), laureatasi di recente in Scienze Motorie. Alla mvp andrà la targa che onorerà la memoria di Enrico Chiavari, storico presidente della Nlp Sanremo.

Sulla panchina del Chieri siede per la quarta stagione Giulio Bregoli, il tecnico che nel 2016, alla guida del Saint Raphael ha interrotto il lungo dominio del Cannes (21 scudetti) nella massima divisione d’Oltralpe. Bregoli è stato anche vice di Mazzanti in nazionale. Il timone del Cannes è invece per la terza stagione nelle mani di Filippo Schiavo, al Filottrano sino al 2020 (e prima a Le Cannet, Modena e Piacenza), prima di iniziare l’avventura in Costa Azzurra. Sarà proprio Schiavo a tenere, prima del match di sabato, un corso di aggiornamento tecnico, dal titolo “Sistemi di allenamento della ricezione nell’alto livello”, al quale parteciperanno un centinaio di allenatori Fipav di tutta la Liguria.

Bregoli e Schiavo hanno vinto insieme, da assistenti allenatori, lo scudetto 2013 a Piacenza. Curiosamente, i due tecnici e i due team si ritroveranno nuovamente di fronte dal 13 ottobre al Palafenera di Chieri per contendersi la Coppa Wevza, esagonale (in lizza anche due club svizzeri e due tedeschi) che metterà in palio un posto nella Challenge Cup, competizione continentale la cui scorsa edizione è stata vinta da Scandicci.

Definiti, intanto, i cast dei due tornei giovanili della 38a Sanremo Cup Tessitore, entrambi con otto squadre ai nastri partenza, che saranno ospitati presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea. Di alto livello l’Under 14 femminile (8-9 ottobre), con Club ‘76 Chieri Gs Pino, Bergamo 1991, Young Lissone, New Carmagnola, Paladonbosco Genova, Albenga, Planet Savona e Maremola Pietra Ligure. Ancor più qualificato quello Under 15 maschile (15-16 ottobre), cui partecipano Colombo Genova, Modena, Piacenza, Parella Torino, Montichiari, Cuneo, Diavoli Rosa Brugherio, vale a dire alcuni tra i migliori club italiani a livello giovanile, e i francesi del Grasse.

La Sanremo Cup Memorial Tessitore, organizzata dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo, è inserita nel calendario manifestazioni 2022 del Comune di Sanremo, ente promotore insieme alla Regione Liguria, ed è patrocinata da Coni Liguria e Provincia di Imperia, inoltre si avvale del sostegno del Laboratorio CT. L’appuntamento di Ospedaletti si avvale anche della collaborazione del San Giovanni Volley e del patrocinio del Comune di Ospedaletti.