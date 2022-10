Pallamano: due vittorie di prestigio in amichevole per la San Camillo Riviera in attesa del campionato

Mancano ormai pochi giorni all'inizio della nuova stagione e la San Camillo Riviera di Pallamano, per arrivare preparato alla prima giornata, ha disputato due interessanti amichevoli a Milano la settimana scorsa.

“Da qualche settimana che ci stiamo allenando – dice il tecnico Antonella Maglio – e le amichevoli rientrano nel nostro programma di lavoro per arrivare preparate all'esordio nel campionato francese".

Da queste amichevoli sono emerse note positive in quanto le imperiesi hanno sconfitto sia il Ferrarin Milano che il Cassano, formazioni di A2 che militano nel campionato italiano. “Siamo soddisfatti di questi risultati - conclude lo stesso tecnico – ma rimaniamo come si dice, con i piedi per terra, vuole solo dire che al momento stiamo lavorando bene".

La squadra senior ha vinto l'anno scorso sia il campionato che la Coppa Dipartimentale. Queste le atlete: Marianna Polimeno, Alessia Moisello, Chiara Repetto, Clara Pellicari, Raffaella Broi, Samira Widemar, Sara Atzori, Florencia Traverso, Ksenia Susa. Allenatore: Antonella Maglio.