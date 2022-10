Conferma del terzo posto domenica ad Albenga al campionato regionale per la sanremese Eleonora Oggero

Si è svolta domenica scorsa ad Albenga la 2ª prova del Campionato Regionale Individuale Gold di ginnastica ritmica che ha visto le migliori ginnaste liguri contendersi il titolo, con la sola classifica assoluta data dalla somma dei 4 attrezzi cerchio, palla, clavette e nastro.

Eleonora Oggero, della Ginnastica Riviera dei Fiori, si è confermata al terzo posto, come nella classifica finale al meglio delle due prove. Il risultato ottenuto da Eleonora, oltre a valere la qualificazione alla finale interregionale in programma a Caorle (Venezia) dell’8 e 9 ottobre prossimi, gratifica lei e i tecnici che la seguono da anni, Lorenza Frascarelli, Daniela Breggion insieme all’intero staff tecnico societario.

In tribuna, a ‘tifare’ ed incoraggiare c’erano alcune delle ginnaste della sezione agonistica di ritmica che sta preparando le gare dei settori silver e gold in programma in autunno. Il nostro numeroso vivaio ‘rifornisce’ le squadre agonistiche e anche quest’anno stanno arrivando molti giovani nei nostri corsi.

Il prossimo impegno sarà a livello internazionale con la partecipazione alla 8a ‘Golden Age Gym Festival’, in programma a Madeira (Portogallo) dal 2 all’ 8 ottobre. L’evento, che rappresenta la finale europea delle attività di ginnastica per tutti rivolta agli over 50, vedrà la partecipazione di varie nazioni, con l’Italia che porterà un gruppo di 74 persone.

Tra le Associazioni protagoniste ci sarà la Ginnastica Riviera dei Fiori con: Marinella Baroffio, Giselda Frediani, Graziella Bonetti, Maddalena Embriaco, Gabriella Ruisi, Marilena Allaria Olivieri e Monia Stabile nella duplice veste di atleta e tecnico ideatore della colorata coreografia ginnica che verrà proposta in concorso. Completeranno la delegazione i tecnici Lorenza Frascarelli e Giulia Bellone col dirigente accompagnatore Claudio Frascarelli in rappresentanza anche del Comitato Regionale FGi Liguria.

“Gli impegni agonistici – evidenziano i dirigenti della RdF - non ci allontanano da quello che rappresenta (da 36 anni di attività con la Federazione Ginnastica D’ Italia), uno degli obiettivi principe del nostro sodalizio, la promozione e la pratica della ginnastica a livello ludico, amatoriale ed agonistico, con l’apertura di vari corsi dislocati nelle palestre scolastiche di Sanremo in via Panizzi e presso la scuola di via Volta dove, al piano superiore, c’è la possibilità di svolgere la ginnastica artistica e novità di quest’anno la ritmica, in sicurezza grazie alle numerose attrezzature presenti a Taggia, ci trovate al PalaRuffini e presso la palestra della Scuola Media Pastonchi di Arma. A Santo Stefano al Mare presso la Palestra Comunale e nella super attrezzata palestra interamente dedicata alla ginnastica presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori in Valle Armea”.

“Le nostre proposte – terminano - sono rivolte a tutte le fasce di età, privilegiando l’avviamento alla ginnastica artistica, ritmica, trampolino ed acrobatica per i giovani dai 4 anni in poi. Molte le novità proposte in questa nuova stagione, tutte sotto la guida di appassionati e qualificati tecnici”.