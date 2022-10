Calcio, i Pulcini 2013 della Polisportiva Vallecrosia Academy ad Alpignano per il Torneo “Gallia Tournament U10”

Trasferta in Piemonte per la Polisportiva Vallecrosia Academy. Sabato e domenica scorsi i Pulcini primo anno leva 2013 hanno infatti partecipato al Torneo “Gallia Tournament U10” ad Alpignano.

I biancorossi hanno preso parte ad un torneo internazionale al quale erano presenti club internazionali e nazionali professionisti: Juventus, Monza, Parma, Atalanta, Empoli, Inter, Hellas Verona, Albinoleffe, Alessandria e Wolverhampton. I ragazzi del Vallecrosia Academy si sono così confrontati, nel girone C, con: Empoli, Atalanta, Accademia Pavese, Cirié, C.B.S. La società biancorossa desidera ringraziare gli organizzatori dell’evento “per aver dato l’opportunità ai nostri ragazzi di confrontarsi con società professionistiche inserendoci di diritto nel tabellone principale”.

“Prova entusiasmante, condivisa con i nostri giovani atleti che si sono rapportati con formazioni di prim’ordine in campo nazionale, quali Atalanta ed Empoli, quest’ultima vincitrice del torneo” – commenta il direttore tecnico biancorosso Francesco Lapa - “Tale esperienza ci ha permesso di accrescere le nostre conoscenze unitamente al nostro livello di apprendimento. Un ringraziamento particolare va ai nostri ragazzi per la loro applicazione e la loro serietà, un ringraziamento esteso anche ai tecnici, dirigenti accompagnatori e ai genitori che ci hanno supportato in questa bellissima trasferta”.

Mister Diego Giunta aggiunge: “Sono molto orgoglioso e felice di rappresentare e gestire questi splendidi ragazzi che in ogni occasione mi regalano soddisfazioni ed emozioni forti. Mi unisco ai ringraziamenti agli atleti, alle famiglie sempre presenti e ai dirigenti sempre preziosi ed efficienti”.

La società, inoltre, fa sapere che “a breve queste manifestazioni ci troveranno nuovamente protagoniste con tutte le nostre leve. L’obiettivo è di dare la possibilità ai nostri atleti di confrontarsi con le realtà professionistiche”.