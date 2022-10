Imperia: domenica pomeriggio FIDAS premierà i donatori di sangue

Nel pomeriggio di domenica la FIDAS Provinciale di Imperia organizza presso l’auditorium della Camera di Commercio di Imperia in via Tommaso Schiva 29, la premiazione dei donatori afferenti al centro di raccolta sangue di Imperia ed i gruppi dei paesi limitrofi, con la consegna di medaglie personalizzate in base alla fascia di donazioni ed un attestato di benemerenza. Appuntamento dalle 14.

La manifestazione coinvolgerà un totale di 221 donatori, uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 70 anni, tutti residenti nella provincia di Imperia che, con il loro gesto di solidarietà, salvano ogni anno migliaia di vite umane, un gesto che va coltivato come si coltivano i fiori più belli per il futuro di tutti noi.

Saliranno sul palco 115 donatori premiati per 25 donazioni, 64 donatori premiati per 50 donazioni, 26 donatori premiati per 75 donazioni, 10 donatori premiati per 100 donazioni, 4 donatori premiati per 125 donazioni e 2 donatori premiati per aver effettuato rispettivamente ben 175 e 225 donazioni.