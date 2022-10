Taggia: successo alle urne di Fratelli d'Italia, i ringraziamenti agli elettori di Sergio Alberti e Graziano Pedante

“Non un semplice successo ma un trionfo. Difficile trovare parole diverse per definire il risultato straordinario ottenuto da Fratelli d'Italia a livello nazionale e, maggiormente, a livello locale sia alla Camera che al Senato”. Ad intervenire sul successo di Fratelli d’Italia alle ultime elezioni politiche sono i coordinatori del Circolo Arma di Taggia-Valle Argentina Sergio Alberti e Graziano Pedante che continuano: “Ora ci sentiamo in dovere di esprimere il più caloroso e sentito ringraziamento ai nostri elettori e agli alleati. In particolar modo a chi ha contribuito al successo del nostro Gianni Berrino proiettandolo a Palazzo Madama: 1677 grazie!! Il risultato è il frutto dell'impegno di tutti, da Gianni a tutti noi, che lo abbiamo sostenuto e continueremo a farlo”.



“A questo punto, convinti che Berrino svolgerà, come ha sempre fatto, il suo compito con coscienza, volontà e capacità – concludono Alberti e Pedante -, gli auguriamo buon lavoro mentre si aprono per il nostro Paese nuovi scenari che, pur in un momento difficilissimo sul piano sociale ed economico, almeno saranno caratterizzati da un governo stabile, efficiente e in sintonia con i nostri programmi ideali”.