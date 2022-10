Lavori in Darsena ad Arma di Taggia: Lo Iacono (L'Alternativa) "Perchè non hanno interpellato la popolazione?"

"Perchè su modifiche così importanti non è stata interpellata la popolazione?": è quanto si chiede Giuseppe Lo Iacono consigliere comunale di Taggia, in merito ai lavori che Regione Liguria effettuerà a stretto giro per mettere in sicurezza la foce del torrente Argentina tra Taggia e Riva Ligure. L'opera prevede diversi step di intervento il primo che scatterà a inizio 2023 porterà al rifacimento degli argini sulle sponde, con la conseguente eliminazione di circa 40 alberi presenti sui territori dei due comuni. Dal lato di Taggia verrà eliminato anche il sottopassaggio che passa sotto il ponte della ciclabile per sbucare in Darsena.

"Quell'intervento non risolverà i problemi di allagamento della Darsena ma garantirà una maggiore edificabilità sui terreni circostanti. - denuncia Loiacono, rappresentante del gruppo l'Alternativa - In queste settimane ho avuto modo di confrontarmi con le persone che vivono e lavorano in zona Darsena, molti non erano nemmeno a conoscenza di cosa accadrà, altri erano fortemente contrari. Anche per questo sto organizzando una raccolta firme e voglio farmi portavoce dello scontento di questi cittadini".

"La gente ha tante domande su questi lavori alla foce del torrente. E' vero, non verrà fatto dal Comune di Taggia ma è altrettanto oggettivo che modificherà in maniera invasiva una zona densamente popolata. Non c'erano altre possibilità di intervento? Nei giorni scorsi Rudy Valfiorito, un ambientalista rappresentante dei Verdi aveva suggerito che altri tipi di lavori si potevano fare così come avviene nel resto d'Europa. - prosegue il consigliere comunale di opposizione - E ancora, era un lavoro così urgente? E' lecito chiederselo visto che comunque non andrà a risolvere il problema degli allagamenti". "Senza contare che basterebbe guardare il torrente qualche metro più in là per trovare ancora tutta la vegetazione. Che cosa sta aspettando il Comune ad intervenire con la pulizia e che cosa accadrà alle prime grandi piogge? Manca davvero poco tempo all'arrivo del maltempo e la portata di questi temporali che ormai non sono più fenomeni straordinari. Fino ad oggi siamo stati fortunati però abbiamo visto tutti che cosa è successo già nel resto della Liguria o in altre zone d'Italia. Gli altri comuni sebbene in ritardo si sono mossi, noi invece non abbiamo ancora fatto pulizia. E' preoccupante" - analizza Lo Iacono.