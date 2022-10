Fratelli d’Italia a Vallecrosia doppia 4 volte gli altri partiti: “Un trionfo e grande soddisfazione del circolo”

Nasce a fine 2019 la realtà Vallecrosina di Fratelli d’Italia, quando il consigliere comunale Fabio Perri lascia Forza Italia per entrare nelle fila di FdI (partito al 3%) insieme a Veronica Russo, ex consigliere comunale, e tutto il suo gruppo che lo hanno sostenuto alle amministrative del 2018.

“Ci siamo messi subito al lavoro – dicono dal circolo - facendo politica alla vecchia maniera, tra la gente, con il confronto e la lealtà che ci ha sempre guidato. Nel 2020, per la prima volta, Vallecrosia viene confermata da Fratelli d’Italia la candidatura alle elezioni regionali di Veronica Russo, in quota femminile. E’ stata una grande ed impegnativa partita, ma l’unione di tanti amici e di una forte squadra ha portato al risultato mai accaduto quello di eleggere in consiglio regionale una cittadina di Vallecrosia con una percentuale del 20% dei consensi”.

Nel mentre il grande entusiasmo porta Vallecrosia a costituire un circolo che raggruppa anche i comuni San Biagio della Cima, Soldano, Perinaldo, Camporosso, Dolceacqua, Isolabona, Apricale, Pigna, Rocchetta Nervina e Castelvittorio con oltre 100 tesserati: “Oggi – dichiara il Coordinatore Alfonso Bruno - grazie a tutti i nostri sostenitori nei diversi comuni, siamo arrivati al termine di un’altra campagna elettorale che ci ha visto protagonisti in tutti i comuni di competenza del Circolo con presidi, contatto e confronti tra le persone che ci ha portato ad ottenere la stima e la fiducia di centinaia e migliaia di persone portando il partito di Giorgia Meloni ad essere il primo in tutti i comuni con un distacco dal secondo di almeno 4 volte”.

“Grande è anche la soddisfazione di avere portato in Senato l’unico rappresentante di governo della nostra Provincia: un amico, Gianni Berrino, con il quale sin da subito abbiamo instaurato un bellissimo rapporto di amicizia e stima che ci ha portato a grandi risultati. I ringraziamenti vanno anche a tutte le persone che ci hanno ospitato nei vari comuni di appartenenza del circolo, e che ci hanno dimostrato affetto. Anche alla Camera dei Deputati avremo un nostro rappresentante, Matteo Rosso di Genova che, oltre ad essere il coordinatore regionale, è anche un grande professionista nel campo medico, settore dove c’è bisogno di una persona come lui, amico anche lui del nostro circolo”.

“Adesso non ci fermeremo – termina Bruno - il circolo sarà sempre operativo e, grazie a questo magnifico risultato che ci ha visto raggiungere una percentuale di oltre il 32%, saremo ancora più carichi per affrontare i prossimi appuntamenti elettorali che nel nostro Ponente ci attenderanno”.