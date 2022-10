Sanremo: sabato al Casinò la cerimonia del quinto Premio Letterario Lions

Sabato, alle 17, al Teatro del Casinò, si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Lions: giunto alla 5ª edizione, è dedicato a Italo Calvino e ha il patrocinio del Comune di Sanremo.

“In questi anni – spiega Oscar Bielli, Vice Governatore Distretto 108ia3 - abbiamo visto crescere la partecipazione degli studenti alla nostra "originale" iniziativa con 106 studenti di 23 licei e istituti scolastici, ai quali chiediamo di misurarsi nella realizzazione di una prefazione ad opera di autore da noi indicato. E, appunto, quest’anno abbiamo deciso di dedicarlo a Calvino. Desidero ringraziare l’assessorato alla cultura guidato da Silvana Ormea e i Lions Club sanremesi, Sanremo Host e Sanremo Matutia per l’importante lavoro svolto”.

“Questo evento – dichiara l’assessore alla cultura Silvana Ormea – di fatto apre le celebrazioni che la città di Sanremo organizza in occasione del centenario della nascita di Italo Calvino. Un ringraziamento particolare agli organizzatori per aver portato a Sanremo la cerimonia di premiazione del premio letterario, che ha permesso anche il coinvolgimento dei nostri istituti scolastici. Per noi è un ulteriore elemento qualificante per la valorizzazione della figura di Italo Calvino e della sua storia, a cui Sanremo è profondamente legata”.

Il premio si avvale anche di una sezione riservata ad autori e case editrici: viene premiata la migliore prefazione, a giudizio della giuria presieduta dal professor Mario Barenghi, tre le opere pubblicate nel corso dell’ultimo anno.

Quest’edizione ha visto prevalere il professor Massimo Schiliro' per la prefazione ad una riedizione di "La luna e il falò" di Cesare Pavese edita da Garzanti.

La novità di questa V edizione è rappresentata da una terza sezione multimediale, a cui partecipano opere multimediali inedite che “raccontano” un testo letterario edito dall’autore: saranno presi in considerazione materiali e contenuti di varia natura e formato, da quelli più tradizionali a quelli multimediali e/o che si esprimono attraverso strumenti dal carattere originale e innovativo, quali video/animazione, cortometraggi, registrazioni audio, brani musicali, podcast o interviste, fumetti, cataloghi fotografici, siti internet, dipinti, sculture/materia e ogni altro materiale multimediale che affronti in maniera approfondita e originale i testi letterari oggetto del premio.

FINALISTI SECONDA e TERZA SEZIONE PREMIO LETTERARIO LIONS 5° edizione 2021-2022



SECONDA SEZIONE (ordine alfabetico)

Badano Ilaria e Caruzzo Daniele L. Lanfranconi Genova

Benedicenti Elena IT Andriano Castelnuovo DB

Berzano Francesco e Ercole Emanuele L. Alfieri Asti

Brivio Giulia L. Vieusseux Imperia

Casetta Alessio L. Vercelli Asti

Minetti Noemi L. Beccaria Mondovì

Ratti Ilaria L. Parodi Acqui T

Riccone Maddalena L. Parodi Acqui T

Ruma De Angeli Bruna L. Vieusseux Imperia



TERZA SEZIONE (ordine casuale)

Garrone Camilla L. Vercelli Asti

classe 3 AFM Fermi Polo Montale Ventimiglia

classe 5 AFM Fermi Polo Montale Ventimiglia

classe 5 Liceo OSA Montale Bordighera

classe 5 Liceo Vercelli Asti



Scuole finaliste per il maggior numero di partecipanti (ordine casuale):

L. Parodi (Acqui T)

L. Vercelli (Asti)

L. Vieusseux (Imperia)



Professori Finalisti per il maggior numero di partecipanti (ordine alfabetico):

Casalegno Giovanni

Piana Patrizia

Ramella Michela

Sabato pomeriggio saranno consegnati due premi speciali dedicati alla professoressa Marisa Squillace, prematuramente scomparsa, Lions attiva nelle precedenti edizioni del Premio e a Gigi Monticone, scrittore di origini piemontesi che fu dirigente presso il Comune di Sanremo.

Verrà inoltre presentata anche la prossima edizione del concorso che, con le stesse regole e modalità, sarà dedicata a Beppe Fenoglio: un ideale passaggio di testimone tra grandi autori del Novecento, testimoni del loro tempo e della loro terra.