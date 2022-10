Sanremo: problemi riscontrati da un 86enne al Pronto Soccorso, il racconto del figlio Dario

Un nostro lettore, Dario Daniele, ci ha scritto per condividere una sua personale testimonianza, relativa a una esperienza avuta al Pronto Soccorso:

“Nei giorni scorsi mio padre di 86 anni ha avuto purtroppo un malore importante e l’ho portato immediatamente al pronto soccorso di Sanremo. Le condizioni del reparto sono molto difficili in cui versa questa fondamentale struttura emergenziale di cui tutti potremmo avere bisogno. Premetto che ho trovato il personale medico e paramedico gentile ed efficiente, ma impotente, e comprensibilmente esasperato, di fronte a un sistema a dir poco compromesso e indegno di un paese civile. Mio padre è stato trattenuto nei locali del pronto soccorso per circa cinque giorni, in quanto nei reparti non c’era posto. Si è ritrovato, per tutto questo tempo, in una barella (con il disagio fisico e psicologico immaginabile, aggravato da una forma grave di artrite reumatoide). Ho potuto verificare una quantità di pazienti, perlopiù anziani, impressionante: decine e decine di uomini e donne sistemati, come possibile, nel grande stanzone (l’astanteria, per definizione un luogo in cui i malati dovrebbero stare solo poche ore) e nei corridoi. L’odore era insopportabile”.

“Ovviamente nessun tipo di privacy – prosegue Daniele - uomini e donne insieme. Molti si lamentavano per i dolori patiti, e alcuni con problematiche quali, immagino, demenza senile o Alzheimer, urlavano, anche di notte, impedendo agli altri di dormire. Gli infermieri e gli OSS cercavano di fare ciò che potevano, ma lo squilibrio numerico tra personale e pazienti è tale che appare inevitabile un’attenzione solo parziale ai bisogni e alle richieste di assistenza di tutti. Mi chiedo come sia possibile che si sia creata una situazione inaccettabile del genere. Credo che la risposta sia semplice: troppo poco personale medico e paramedico rispetto al numero di pazienti e troppo pochi posti letto nei reparti. E’ un problema, mi pare, soprattutto dell’Asl 1: è sufficiente spostarsi in provincia di Savona per vedere tutt’altra situazione. Da qui il dubbio: gli organi dirigenti della sanità ligure, compresi quelli politici regionali, si rendono conto che in provincia di Imperia, oltre ai residenti, ci sono altre decine di migliaia di persone, perlopiù anziane e quindi più bisognose di cure mediche, non residenti ma che vivono stabilmente nelle seconde case? Per non parlare di tutti i turisti e i visitatori presenti. Non è forse necessario riconsiderare gli investimenti (e il riparto della spesa sanitaria), in personale e strutture, alla luce di questa evidenza? Non è forse arrivato il momento di mettere mano, e in modo risolutivo, all’organizzazione complessiva dei ‘pronto soccorsi’ nella nostra provincia?”