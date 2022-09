Sanremese, il neo-maggiorenne Tartaro si presenta: "Mi ispiro a Cragno. Sono qua per migliorarmi ogni giorno"

Per un solo giorno, Clemente Tartaro non è rientrato tra i circa 30 milioni di italiani che si sono recati alle urne. Ma, nonostante la giovane età, si è preso le chiavi della porta biancoazzurra. Dopo la bella scoperta di Malaguti nella scorsa stagione, la Sanremese ha piazzato un altro colpo da scout con l'estremo difensore campano che, nelle prime uscite, ha già mostrato carattere e riflessi tra i pali.

"Mi ispiro a Cragno perchè lavorando molto è arrivato ad alti livelli" che ben spiega il mantra di Tartaro fatto di lavoro e sacrificio. Può accadere qualche piccolo incidente, come il goffo intervento per il pari definitivo del Bra della scorsa settimana, ma rientra comunque in un percorso di crescita anche psicologico.

Come molti suoi coetanei è attivo sui social, soprattutto su TikTok, ma, sul prato verde, non sono ammesse distrazioni:" Voglio migliorarmi sempre e fare tanti clean sheets ".