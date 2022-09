Gli under 14 della Pallamano Imperia in partenza per le Finali Nazionali del Trofeo CONI 2022 in Valdichiana Senese

Domani, giovedì 29 settembre i ragazzi e le ragazze under 14 della Pallamano Imperia partiranno per le Finali Nazionali del Trofeo CONI 2022 in Valdichiana Senese come rappresentanza ligure della Federazione Italiana Giuoco Handball.

La disciplina in cui si confronteranno i giovani giocatori con le altre regioni italiane è il beach handball che prevede il terreno sabbioso e 4 giocatori (2 maschi e 2 femmine) sempre in campo. Uno sport che si sta diffondendo a livello europeo come soluzione estiva della pallamano che prevede un gioco veloce e d’effetto.

Il presidente Giovanni Martini commenta: “Siamo fieri dei nostri atleti e delle nostre atlete che hanno conquistato questa opportunità e che possano andare a fare una esperienza di livello nazionale condividendo giornate di sport con tanti altri giovani di tutta Italia e di tutte le discipline”

La formazione è costituita dagli atleti: Edoardo Convalle, Francesco Convalle, Riccardo De Angelis, Giorgia Lombardini, Giulia Lombardini, Rebecca Mignogna, Matteo Mondo Branchi, Paola Moscati, Sabrina Polimeno, Thomas Vellku

Accompagnatori: Saul Convalle, Patrizia Zanello