Alla scoperta dell'enogastronomia con 'i raviöi cu pesigu', la nuova Deco di Vallebona protagonista della Caccia ai Tesori Arancioni (Foto e video)

'I raviöi cu pesigu', la nuova Deco di Vallebona, saranno i protagonisti della Caccia ai Tesori Arancioni, proposta dal Touring Club Italiano, che andrà in scena il 2 ottobre lungo i carugi del paese. Un modo giocoso e divertente per scoprire luoghi, ma anche persone, tradizioni e prodotti tipici di Vallebona, borgo certificato con la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

“Il Comune di Vallebona partecipa all’evento della Caccia al Tesoro che quest’anno, in seguito alla proclamazione della Deco 'I raviöi cu pesigu, ravioli al pizzico, avvenuta qualche giorno fa, sarà a tema enogastronomico: avrà infatti come ospite d’onore il raviolo” - spiega il consigliere comunale Arianna Guglielmi - “Tutta la caccia al tesoro sarà perciò improntata sulla scoperta di questo nuovo prodotto di eccellenza riconosciuto dal Comune. Il format è quello dell’anno scorso. E’ un format nazionale con giochi a squadre. Le persone che decideranno di partecipare dovranno andare sul sito del Touring club dove potranno iscriversi registrandosi su una piattaforma. Le squadre iscritte si dovranno presentare, in un orario libero che sarà o al mattino dalle 10 alle 12 o al pomeriggio dalle 16 alle 18, presso il nostro borgo, davanti all’ufficio Iat, dove verranno accolte dagli organizzatori della caccia al tesoro che daranno tutte le informazioni utili a far partire la caccia che si svolgerà nei carugi. Ogni carugio sarà caratterizzato da un vero e proprio questionario, un indovinello, sul tema raviolo che il partecipante dovrà risolvere per poter andare avanti. Concluse le sei tappe e dimostrato di aver risolto tutti i quesiti si tornerà nella piazza principale dove si sarà accolti da un piccolo mercatino che esporrà i prodotti tipici del nostro Comune. Abbiamo voluto dare un valore aggiunto a questa esperienza regalando a tutti i nostri visitatori, che il 2 ottobre decideranno di partecipare alla gara, una visita guidata gratuita che si svolgerà nel primo pomeriggio e permetterà di scoprire le bellezze del borgo non incluse nella Caccia al tesoro”.

L’evento è aperto a tutti ma per partecipare è necessario prenotarsi su tesori.bandierearancioni.it. I posti sono limitati.