Da Taggia a Molini di Triora in bicicletta: oggi il terzo Memorial Giorgio Capponi

Questa mattina in valle Argentina un gruppo di ciclisti ha preso parte al Memorial Capponi. Si tratta della terza edizione dell'iniziativa nata per rendere omaggio alla memoria di Giorgio Capponi, il 54enne Vigile del Fuoco originario di questa zona dell'entroterra e deceduto il 6 gennaio del 2018.

Come da tradizione i partecipanti partono da Taggia e percorrono la strada provinciale fino ad arrivare a Molini di Triora. Un momento che viene organizzato da amici ed ex colleghi di Capponi. Ancora oggi sono molti a ricordarsi di lui per tanti anni ha svolto servizio nel distaccamento di Sanremo sia da ausiliario, poi come permanente vigile caposquadra e capo reparto operativo. Viene descritto da tutti come un esempio per tutto il personale