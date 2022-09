Tennistavolo: i risultati delle tappe di qualificazione del 1° Campionato Liguria Ping Pong for Unicef 2022

Si è registrata una soddisfacente partecipazione al primo Campionato Regionale Liguria - Ping Pong for Unicef 2022.

Su mandato di Franco Cirio (Presidente UNICEF Liguria), Raffaele Regina (Presidente della A.S.D. Tennistavolo Regina Sanremo) in qualità di coordinatore del ‘1° Campionato Regionale Liguria - Ping Pong for Unicef 2022’, ha ideato, indetto ed organizzato l’evento sportivo sotto l'egida del ‘Comitato Regionale Unicef Liguria’ in collaborazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche: ‘T.T. Villaggio Sport Chiavari - T.T. Don Bosco Varazze - T.T. Athletic Club Genova - T.T. Regina Sanremo - T.T. Genova’.



L’evento è stato organizzato all'insegna e salvaguardia del motto ‘Sport & Solidarietà - Tre Euro Aiutano al Vita!!!’ con il Patrocinio di: Giunta Regione Liguria (Presidente Toti Giovanni) Assemblea Legislativa Regione Liguria (Presidente Medusei Gianmarco) Comune di Chiavari (Sindaco Messuti Federico) Comune di Varazze (Sindaco Pierfederici Luigi) Comune di Sanremo (Sindaco Biancheri Alberto) Comune di Genova (Sindaco Bucci Marco) CONI Liguria (Presidente Micillo Antonio) FITeT Liguria (Presidente Rebecchi Stefano). Particolare menzione va rivolta a ‘Grandi Navi Veloci’ di Genova & ‘Costa Ligure’ di Taggia per aver messo a disposizione numerosi prestigiosi premi per i partecipanti all'iniziativa benefica.

Di seguito il resoconto dei quattro appuntamenti di qualificazione e la finalissima:

a) Chiavari il 13 Settembre 2022 presso il Parco Talassano di Viale Millo --- Risultati di qualificazione alla finale : 1°) Riccardo Mugnaini - 2°) Marco Lodi - 3°/4° a pari merito) Giovanni Bertona e Gabriele Viterbo - 5°/8° a pari merito) Leonardo Alessandri, Matteo Lusardi, Andrea Pacileo e Giacomo Minolfo.

b) Varazze il 15 Settembre 2022 presso la Palestra di Via Val Lerone 21 di Arenzano



Risultati di qualificazione alla finale: 1°) Fabrizio Lattaro - 2°) Claudio Gotta - 3°) Luca Guglieri - 4°) Mattia Lattaro - 5°) Alessandro Fossati - 6°) Lavinia Cerruti - 7°) Sergio Ferrari - 8°) Paolo Regis.

c) Sanremo il 17 Settembre 2022 presso il Mercato dei Fiori di Valle Armea --- Risultati di qualificazione alla finale : 1°) Mauro Verdoia - 2°) Massimo Triberti - 3°) Agostino Bolognese - 4°) Rinaldo Camillo - 5°) Massimo Bracco - 6°) Gioele Orsetti - 7°) Luca Lanteri - 8°) Alexander Arduino.

d) Genova il 23 Settembre 2022 presso la Palestra di Via Spataro 38 --- Risultati di qualificazione alla finale : 1°) Laura Siccardi - 2°) Carlos Ron Rodriguez - 3°) Serhii Solovchuk - 4°) Corrado Caligaris - 5°/8° a pari merito) Luca Colonnello, Filippo Steidele, Tommaso Ronca e Arnaldo Morino.

La Fase finale regionale si terrà a Genova il 30 Settembre 2022 presso la prestigiosa sede del 'Tennistavolo Genova' sita in Via Odero 1.