Sanremese, altro pari amaro al 'Comunale': la Castanese resiste in 10 e strappa un punto (1-1)

SANREMESE - CASTANESE 1-1 (26' Maugeri - 70' Boccadamo)

Altro pari che lascia rammarico per la Sanremese che pareggia 1-1, in casa, contro la Castanese. Il primo tempo si sblocca con un eurogol di Maugeri e, ad inizio ripresa, la 'Sanre' rimane in superiorità numerica ma, come accaduto contro il Bra, non riesce a chiudere la contesa. La Castanese così pareggia mentre i biancoazzurri recriminano per due legni colpiti da Rizzo e un rigore sbagliato da Aperi. La classifica, in attesa di tutte le partite di domani, vede la squadra di Giannini sempre in testa con 11 punti.

Il tecnico cambia parecchio nell’ undici iniziale. Del Barba e Rizzo trovano la prima maglia da titolari e, con Aperi, formano il tridente iniziale. Dopo la squalifica torna anche Mauro, da terzino destro.

Primo tempo bloccato e allora ci pensa Demis Maugeri a regalare emozioni. Il centrocampista classe 2003 subentra all’infortunato Mauro, dopo 13 minuti, e al 26’ fa partire un missile dai 25 metri che si insacca proprio all’incrocio dei pali. Altro grandissimo tiro, dopo quello sfoderato contro il Bra, settimana scorsa, che portò al momentaneo vantaggio.

Il suo è l’unico guizzo per quasi tutto il primo tempo che risulterà piuttosto noioso. Prima del duplice fischio però la Sanremese aveva legittimato il vantaggio con Rizzo che, dopo il triangolo con Gagliardi, centrava l’incrocio dei pali. Poi con una conclusione di Valagussa, a lato non di molto.

Conclude poco la Castanese che sullo 0-0 sfiora il vantaggio da corner, anzi è la Sanremese ad avvicinarsi all’autorete, ma Valagussa salva; poi Milani (sul 1-0) manda alto da posizione favorevole.

Nella ripresa invece succede di tutto. La Sanremese produce occasioni in serie ma non riesce a chiudere il match. Poco prima dell’ora di gioco, poi, l’encomiabile Bregliano si prodiga in una corsa olimpionica e, al limite dell’area, viene steso da Grieco, ultimo uomo. L’arbitro estrae il cartellino rosso. I ragazzi di Giannini però sono poco concreti e anzi subiscono il pari con Boccadamo che sfrutta l’unica occasione degna di nota per gli ospiti.

I padroni di casa si riversano all’attacco: Rizzo coglie il secondo legno del match e poi guadagna il penalty. Tota però ipnotizza Aperi e salva il risultato. Due episodi controversi nel finale di gara: il rigore, in precedenza, aveva scatenato le proteste ospiti mentre il successivo rosso mancato, a Boccadamo, aveva mandato su tutte le furie il pubblico di casa. E’ una giornata da dimenticare per gli avanti liguri che non riescono a bucare il fortino eretto dai lombardi: al ‘Comunale’ finisce 1-1.

IL TABELLINO

SANREMESE - Tartaro; Aita (85' Camilli), Bregliano cap., Mikhaylovskyi, Mauro (13' Maugeri); Valagussa, Maglione, Gagliardi; Aperi, Del Barba (61' Pellicanò), Rizzo. All.: Giannini

CASTANESE - Tota; Grieco, Lomolino, Arrigoni, Sorrentino cap., Gatelli, Ndiaye (55' Urso), Battistello, Braidich (62' Boccadamo), MIlani, Latini (62' Salducco). All.: Molluso

Arbitro: Giordano D'Ambrosio

Marcatori: 26' Maugeri (S); 70' Boccadamo (C)

Ammoniti: Lomolino, Boccadamo (C), Maugeri (S)

Espulsi: 58' Grieco (C)

Recupero: 3' nel primo tempo e 5' nel secondo

Note: 82' Tota para rigore ad Aperi (S)