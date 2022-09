Calcio: vittorie per U14 e U15 dell'Imperia contro Pontedecimo e Praese

Ecco il resoconto dei risultati del settore giovanile dell'Imperia nel weekend appena trascorso. Vittorie per under 14 e under 15. I primi giovani neroazzurri si sono imposti con un netto 1 a 7 sul campo del Pontedecimo. Di: Scerra, Bottino, tripletta, Pellicari e Pedone, doppietta, le marcature.

Successo anche, come detto, per gli under 15 che hanno battuto 0 a 2 i pari età della Praese grazie ai gol di Celella e Lanteri. A riposo gli under 16, mentre per gli under 17 arriva una sconfitta per 4 a 1 sul terreno di gioco del Legino. Di Siviero il gol imperiese. Battuta anche la Juniores che nella prima gara interna della stagione perde 0 a 2 sempre contro la compagine savonese del Legino.