Calcio: la Virtus Sanremo si impone (2-0) sull'Atletico Argentina, Stefano Covatta "Buona la prima"

“Buona la prima, se mi fosse permesso di esordire su un giornale la titolerei così”. Sono le parole di Stefano Covatta, team manager della Virtus Sanremo, dopo la meritatissima vittoria per 2-0 sull’Atletico Argentina. “E’ stato un buon esordio – prosegue - vincendo su un campo difficile per entrambe le formazioni ma che ha penalizzato le qualità dei nostri palleggiatori e non potendo impostare le azioni dal basso come il Mister desiderava”.

“La qualità dei nostri numerosi giovani – termina - uniti all'esperienza primo su tutti Gigi De Mare forniscono quella giusta miscela per poter competere in una categoria come questa. Adesso andiamo ad affrontare l'Andora consci delle difficoltà ma con umiltà e consapevolezza dei nostri mezzi”.