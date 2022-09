Calcio giovanile. Tre partite e tre vittorie per le formazioni dell'Ospedaletti scese in campo nel weekend

Fine settimana di successi per il settore giovanile dell’Ospedaletti che fa il pieno di vittorie con le formazioni scese in campo per le qualificazioni ai campionati regionali.

Gli Allievi 2006 hanno battuto in trasferta il Levante C Multedo e sono primi in classifica a punteggio pieno nel loro girone. Vittoria a tavolino contro l’Arenzano per gli Allievi 2007, mentre i Giovanissimi 2008 hanno superato con una goleada il Borghetto.

I risultati del settore giovanile orange

Allievi 2006

Levante C Multedo - Ospedaletti 0-2

Marcatori: Molinari, Traditi

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Petrulla, 3 Di Nicola, 4 Caffi, 5 Angeli, 6 Cascone, 7 Traditi, 8 Molinari, 9 Colucci, 10 Sartori, 11 Miatto

A disposizione: 12 Sambito, 13 D’Alessandro, 14 Consalvo, 15 Magnani, 16 Rubis, 17 Raviola, 18 Di Michele, 19 Rodigari, 20 Anfossi

Allenatore: Ivan Miatto

Allievi 2007

Arenzano - Ospedaletti 0-3 a tavolino

Ospedaletti: 1 Mariga, 2 Sismondini, 3 Rondinone, 4 Gonnella, 5 Zoccali, 6 Burdilla, 7 Pafumi, 8 Coppola, 9 Avandro, 10 D’Amore, 11 Monterosso

A disposizione: 13 Barrie, 14 Castore, 15 Cavalieri, 16 Lasri, 17 Cleri

Allenatore: Marco Anzalone

Giovanissimi 2008

Ospedaletti - Borghetto 14-0

Marcatori: Magnani (4), Nervino (5), Ben Mzaker (2), Burlandi, Grillo, Iuliano

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Grillo, 3 Maccario, 4 Calvini, 5 Turrini, 6 Pesce, 7 Burlandi, 8 Cirillo, 9 Nervino, 10 Magnani, 11 Ben Mzaker

A disposizione: 12 D’Andrea, 13 Iuliano, 14 Nardini, 15 Pallanca, 16 Conrieri, 17 Borella, 18 Anzalone

Allenatore: Andrea Caverzan