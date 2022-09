Bordighera: la piscina di via Diaz riaprirà tra il 10 e il 17 ottobre, tornano i corsi della 'Bordighera Nuoto'

Dopo l'incontro con il gestore dell'impianto sportivo ‘E. Biancheri" di via Diaz nella città delle palme, la ‘Bordighera Nuoto’ conferma la riapertura dell’impianto tra il 10 e il 17 ottobre prossimi.

Per il sodalizio bordigotto 48 anni di esperienza, attività sportiva all'interno della struttura da ormai 17 anni, con l'insegnamento del nuoto partendo dai bambini di 3 anni, non galleggianti, per arrivare fino all'agonismo anche per i ‘Master’.

“Non appena avremo la disponibilità della nostra sede – evidenzia la dirigenza - al piano superiore del palazzetto con ingresso dalle tribune piscina (dalla prossima settimana e fino all'apertura definitiva dell'impianto), nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30, la segreteria sarà aperta a tutti, per poter dare tutte le info necessarie e organizzare la vita sportiva per l'anno 2022/2023. Dopo l'avvio dell'attività la segreteria sarà aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sempre dalle 16,30 alle 18,45”.