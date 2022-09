Il Covid rialza la testa: 1.205 nuovi positivi in Liguria, 271 nell'Imperiese

Sono 1.205 i nuovi casi positivi al Covid di oggi in Liguria. Di questi, 171 in provincia di Imperia , 225 nel savonese , 479 a Genova e 185 a La Spezia .

Stazionari, in provincia di Imperia, i pazienti Covid ricoverati: sono 19, uno in più di ieri e nessuno in terapia intensiva.

Su base regionale sono 127 (+3) di cui 4 in terapia intensiva.