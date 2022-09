Taggia: estintori svuotati nel parcheggio delle Torri, lettore "Qualcuno intervenga quella polvere è tossica e corrosiva"

Un lettore chiede l'intervento del Comune per ripulire il parcheggio delle Torri ad Arma di Taggia, a causa della presenza della polvere degli estintori svuotati da qualcuno.

"L'amministrazione comunale ha avuto la lungimiranza di fare diventare a pagamento il parcheggio delle Torri ad Arma di Taggia, credo che il minimo sia che il luogo sia sempre sicuro e pulito. Invece, c'è un serio problema igienico-sanitario, dovuto alla notevole quantità di polvere degli estintori svuotati dalla solita banda di balordi. Questa polvere è tossica e corrosiva. Non posso quindi che richiedere un sopralluogo di ASL ed autorità competenti affinché si obblighi chi di dovere a pulire come si deve questo parcheggio, a tutela della salute pubblica. Fino a quando non ci saranno controlli seri e sanzioni a norma di legge, queste situazioni di degrado non potranno che ripetersi".