Sanremo: pulizia dei torrenti, lettrice "Qualcuno ha tagliato la vegetazione e ostruito il passaggio dell'acqua"

Una lettrice critica il lavoro di pulizia della vegetazione fatto su un torrente a Sanremo.



"Scrivo per denunciare la pessima manutenzione del torrente che attraversa Sanremo tra Salve Regina e Strada Solaro. Qualche incaricato ha tagliato la vegetazione per un certo tratto, più precisamente all'altezza del numero civico n.45 e invece di portare via il materiale ha pensato bene di gettarlo nel tratto subito a valle ostruendo il passaggio dell'acqua. A questo punto mi domando a cosa sia servito tagliare le piante, visto che la situazione adesso è decisamente peggiore perché nel caso in cui si dovessero verificare piogge violente con grandi quantità di acqua si rischia un'esondazione! E meno male che si parla tanto di pulizia dei torrenti".