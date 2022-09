Sanremo: per la Pro San Pietro scatta il programma di allenamento per la stagione 2022/2023

La Pro San Pietro Sanremo, storica società sportiva di atletica leggera, running e trail del Comune di Sanremo, avvia il proprio programma di allenamento per la stagione 2022/2023.

Le sedute di allenamento sono rivolte a tutti: ragazzi, adulti e master per praticare questo meraviglioso sport con programmi di allenamento dedicati al proprio livello di preparazione.

Il martedì e giovedì alle 17, per tutto il mese di ottobre è possibile svolgere in forma totalmente gratuita presso la pista di atletica di Pian di Poma a Sanremo, una seduta di allenamento per provare la disciplina, per avvicinarsi alla corsa in tutti i suoi aspetti e, soprattutto, per praticare lo sport divertendosi.