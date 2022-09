Pallavolo: la sanremese Vanessa Faieta con una squadra di A2 nel quadrangolare di Mantova

La sanremese Vanessa Faieta, classe 2006 e in forza al Centro Volley Reggiano in serie B2, è stata convocata dall'Emilbronzo Montale, squadra di serie A2 femminile per il torneo quadrangolare ‘Volta’, con altre squadre di serie A2 e B1 che si è svolto ieri a Volta Mantovana.

Vanessa ha giocato tutti i set in entrambe le partite svoltesi nella giornata ed ha avuto la fortuna di giocare a fianco della pluri campionessa Cubana Tai Aguero. Il Montale era reduce da diversi infortuni e indisposizioni delle atlete ed il coach Ghibaudi dopo un paio di allenamenti svolti ha richiesto la sanremese Vanessa per il torneo.

Le partite sono state tirate fino alla fine nonostante abbiano visto soccombere il Montale in entrambe le partite; il torneo se lo é aggiudicato Costa Volpino. Ottima possibilità di fare esperienza per la giovane atleta matuziana giocando con società ben strutturate in campionati nazionali.