Il Tennis Sanremo premiato ieri durante il Challenger Aon a Genova per la promozione in Serie B

Al prestigioso circolo tennis di Valletta Cambiaso a Genova, in concomitanza con la disputa delle semifinali del torneo AON Open Challenger Genova, la Federazione Italiana Tennis ha premiato le eccellenze del tennis ligure.

Tra questa anche la consegna da parte dell’assessore regionale Simona Ferro della targa commemorativa per il passaggio del Tennis Sanremo in serie B. In assenza di Matteo Civarolo, impegnato ad accompagnare un allievo ad un torneo all’estero, il premio è stato consegnato all’atleta Nicholas Imperiale, a Riccardo Civarolo e al capitano della squadra Massimiliano Conti.

Durante la presentazione il Presidente del Comitato ligure della Federazione Italiana Tennis, avv. Andrea Fossati, ha elogiato il circolo Tennis Sanremo per la qualità e quantità di impegni e risultati raggiunti nel corso dell’anno: lo scudetto di Campionessa Italiana alla giovane Victoria Lanteri Monaco nella categoria under 11, lo scudetto di Campionessa Italiana alla giovane Angelica Sara nella categoria under 13, l’organizzazione del torneo ATP Challenger 80, l’organizzazione del torneo ITF Masters 700, la crescita all’interno del circolo di due campioni assoluti come Gianluca Mager e Matteo Arnaldi.